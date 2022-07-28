Инвестор Волкова дала совет, как сэкономить на покупке смартфона

Перед покупкой смартфона необходимо внимательно изучить его характеристики. Именно отсечение ненужных функций в гаджетах помогает экономить на приобретении электроники. Об этом сообщила сайту NEWS.ru инвестор Татьяна Волкова.

Кроме того, перед походом в магазин эксперт посоветовала рассмотреть продукцию альтернативного бренда.

«Рассмотрите ноунейм-товар или продукцию под альтернативным брендом, соответствующую озвученным вами характеристикам. При этом стоимость подобных гаджетов намного ниже. Очень важно внимательно изучить начинку смартфона и понять, а не переплачиваете ли вы за „железо“, которое для вас неактуально. Очень часто высокая стоимость гаджета обусловлена функционалом, которым в жизни вы так никогда и не воспользуетесь», — сказала она.

Для дополнительной мотивации Волкова рекомендовала мысленно представлять, что сэкономленные деньги пойдут «в фонд крупных покупок».