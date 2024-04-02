Общество 02 апреля 2024, 18:37 Инвестор Сидоров спрогнозировал рост нефтяных котировок в течение месяца

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Рост нефтяных котировок продолжится в течение ближайшего месяца. Такое предположение в беседе с RT высказал частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent впервые с 30 октября 2023 года превысила 89 долларов за баррель.

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Инвестор считает, что рынок таким образом отреагировал на заявления Мексики о приостановке экспорта. Рост может продолжиться и вследствие обострения обстановки на Ближнем Востоке.

«Все вместе это вылилось в стабильный рост котировок, и, на мой взгляд, ситуация продлится еще как минимум месяц», — сказал Сидоров.