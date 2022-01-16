Инвестор дал прогноз, какие акции подорожают в 2022 году

Высокую динамику в первой половине наступившего года продемонстрируют акции тех компаний, у которых и так высокие дивиденды. В том числе, ценные бумаги «Газпрома» могут стать дороже и достигнуть 450 рублей, а такой компании, как «Башнефть» — до 1580 рублей. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Аналитик также посоветовал инвесторам провести вторую половину 2022 года не в акциях, а в облигациях. Он отметил, что после окончания дивидендного периода рынок покажет боковую динамику из-за политики ФРС США, неблагоприятной для акций развивающихся рынков.

Эксперт добавил, что самую хорошую динамику покажут ценные бумаги в таких секторах, как ретейл, электроэнергетика, сектор связи. Финансист добавил, что на текущий момент есть смысл обратить внимание на такие акции, как «Ростелеком». Он спрогнозировал, что на протяжении второй половины года возможно снижение на всех мировых рынках, поэтому с акциями в любом случае лучше повременить.