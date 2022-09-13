Инвестор Бриус перечислил главные ошибки начинающих предпринимателей | 360°

Общество 13 сентября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

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Viber Инвестор Бриус перечислил главные ошибки начинающих предпринимателей

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Инвестор Артем Бриус в беседе с изданием NEWS.ru назвал самые распространенные ошибки начинающих предпринимателей.

Как отметил специалист, в первую очередь не стоит вести бизнес с друзьями, поскольку это может отразиться как на делах, так и на последующем общении.

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Начиная бизнес, не стоит летать в облаках и тешиться напрасными мечтами. По словам инвестора, необходимо стремиться к максимальной прибыли, а уже затем реализовывать какие-то немыслимые планы, написало ИА Nation News.

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Бриус также порекомендовал бизнесменам не забывать о продвижении товара, а также не совмещать стартап с основной работой, поскольку такой бизнес эффекта не принесет.

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