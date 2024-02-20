Общество 20 февраля 2024, 15:14 Инвестменеджер Нигматуллин: российские подростки не могут заниматься инвестициями без согласия органов опеки

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Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с журналистами ИА НСН отметил, что подростки в России не могут заниматься инвестициями без согласия органов опеки. То есть их счета имеют лимит в 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее The Wall Street Journal писал, что количество счетов для подростков на платформе американской компании Charles Schwab за 2019–2023 годы выросло на 150%.

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Эксперт объяснил эти данные тем, что рост доли подростков происходит на фоне упрощения доступа к торговым системам.

«Еще десять лет назад нужно было устанавливать официальные терминалы, нельзя было просто купить акции в приложении. Сейчас все делается через приложение, все предельно просто и понятно», — добавил Нигматуллин.