Общество 16 июня 2023, 19:28 Инвестиционный ментор Печеник заявил, что 90% курсов финансовой грамотности признали мошенническими

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Большинство курсов по повышению финансовой грамотности, а именно 90%, признали мошенничеством или пирамидой. Об этом в пресс-центре НСН рассказал финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник.

Он рассказал, что большинство людей хотят получить много денег без усилий. При этом действительно обучаться и получать качественное образование не хотят.

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«Люди не хотят учиться. Это также используют мошенники, которые создают курсы „финансовой грамотности“. По нашим данным, 90% таких курсов — это первая ступень в воронке финансовой пирамиды», — сказал Максим Печеник.

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