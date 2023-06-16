Общество 16 июня 2023, 19:13 Инвестиционный ментор Печеник призвал ввести уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид

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Блогеров и звезд, которые рекламируют в социальных сетях финансовые пирамиды, нужно привлекать к уголовной ответственности. Об этом в пресс-центре НСН рассказал финансовый эксперт, инвестиционный ментор, специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник.

По его словам, такие звезды, как Николай Басков и Ольга Бузова, давали рекламу финансовой пирамиды. От нее пострадали несколько десятков тысяч человек, но те, кто ее рекламировал, не понесли ответственности.

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«Люди им верят и несут свои бабки. Реклама, каждый зарабатывает, но нужно четко отделять. Реклама финансового продукта — это не просто товар. Желательно ввести уголовную ответственность для звезд и блогеров», — рассказал Максим Печеник.

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