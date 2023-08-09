Общество 09 августа 2023, 15:32 Инвестиционный эксперт Дроздова: для финансовой грамотности необходимо вовлекать детей в сбережения

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Для того, чтобы у ребенка начала формироваться ценность денег, необходимо начинать вовлекать его в сбережения и составление бюджета. Об этом изданию «Мир 24» сообщила инвестиционный эксперт, автор канала по финансовой грамотности Елена Дроздова.

Ранее «Известия» со ссылкой на исследование страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» написали, что почти треть родителей в России не доверяют деньги своим детям.

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По словам эксперта, родители должны объяснять детям, что деньги получаются за труд, что их нужно считать и уметь копить.

«Наша задача — научить ребенка вести бюджет, чтобы знать, куда уходят деньги и откуда они приходят», — добавила Дроздова.