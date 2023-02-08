Общество 08 февраля 2023, 18:57 Инвестбанкир Коган назвал маловероятным рост безработицы в России

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В 2023 году российская экономика не будет страдать от дефицита рабочих мест, рост безработицы среди россиян в текущем году маловероятен. Такое мнение выразил инвестбанкир и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, на сегодняшний день в России отмечается нехватка рабочей силы, что, в свою очередь, указывает на высокую занятость среди населения.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», по прогнозам Когана в этом году страну ожидает снижение ВВП.

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