08 февраля 2023, 18:57
Инвестбанкир Коган назвал маловероятным рост безработицы в России
В 2023 году российская экономика не будет страдать от дефицита рабочих мест, рост безработицы среди россиян в текущем году маловероятен. Такое мнение выразил инвестбанкир и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, на сегодняшний день в России отмечается нехватка рабочей силы, что, в свою очередь, указывает на высокую занятость среди населения.
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», по прогнозам Когана в этом году страну ожидает снижение ВВП.
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