Общество 06 февраля 2024, 15:09 Инвестбанкир Коган: инвестиции в недвижимость не всегда бывают успешными

Читать 360tv в

Многие люди считают вложение сбережений в покупку недвижимости самым привлекательным, надежным и приоритетным вариантом. Однако не всегда такие инвестиции бывают успешными, рассказал инвестиционный банкир Евгений Коган, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, нет никаких гарантий, что квартира будет пользоваться спросом у квартиросъемщиков. Также всегда может возникнуть ситуация, при которой арендатор не захочет или просто не сможет платить.

Реклама

Кроме того, при срочной продаже такой недвижимости придется снизить на нее цену как минимум на 20% из-за спешки, отметил Коган.