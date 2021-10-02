Инвалиды смогут подавать заявки на помощь через госуслуги

Россияне с инвалидностью смогут подать заявку на получение средств технической реабилитации не выходя из дома. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее подавать заявки через портал госуслуг, сообщил сайт ведомства.

Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, призван облегчить процедуру получения инвалидами средств технической реабилитации. К таким относятся инвалидные коляски, слуховые аппараты, различные протезы, а также сопровождение собаки-поводыря.

Изменения касаются процедуры подачи заявлений на такие средства. Раньше инвалиды могли воспользоваться госуслугами только для подачи заявления, оригиналы подтверждающих документов приходилось все равно относить в органы социальной защиты. Постановлением определяется новый порядок —теперь россияне смогут сделать все необходимое при совершении одной операции онлайн. В личный кабинет после рассмотрения заявки будут приходить направления на получение необходимых средств. Там же можно будет получить различного рода компенсации — деньги будут зачислять на указанный в заявлении номер счета.

Такой же порядок работы будет применяться к ветеранам, нуждающимся в получении протезно-ортопедических средств.

Министерство внутренних дел России ранее разрешило оформлять регистрацию по месту жительства без посещения паспортных столов. На портале госуслуг это можно будет сделать в 2023 году.