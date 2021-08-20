Инвалиду-колясочнику в Кемерове предложили жилье площадью шесть квадратных метров

Инвалид-колясочник Александр Бодулин из Кемерова рассказал, как местные власти решили переселить его с женой из аварийного дома в квартиру площадью шесть квадратных метров. Его шокировало такое предложение.

Сейчас пенсионер с супругой живут в аварийном доме в Кировском районе города. Там нет канализации, туалета, о пандусе речи даже не идет. После проверки таких условий жилья власти предложили возмутительный вариант для переезда, поделился Бодулин в беседе с «Сибдепо».

«Звонили из жилищно-коммунального хозяйства. Мне предложили квартиру шесть „квадратов“ на нас двоих с женой. Это издевательство! Я туда даже если на коляске заеду, то не развернусь. <…> Зачем смеяться то?» — поразился он.

По словам юриста, к которому обратился Бодулин, такая площадь жилья значительно меньше минимальной нормы. Для пожилой пары площадь квартиры должна быть не менее 28 квадратных метров.

«Шесть „квадратов“ — это комнатка в общежитии, с общим туалетом и одной душевой. Там нет условий для инвалидов», — подчеркнул специалист.

В итоге Бодулин от такого предложения был вынужден отказаться и остался жить в ветхом доме. Расселение здания планируется в период с 2022 по 2025 годы.