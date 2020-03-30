    30 марта 2020, 01:03

    Инвалидов предложили не наказывать за неправильную парковку

    Кирилл Фролов

    В Совете Федерации подготовили законопроект, разрешающий водителям-инвалидам парковаться в любых местах, где разрешена стоянка. Сейчас за парковку не на специально выделенных площадках таких водителей ждет штраф.
    Инвалидов предложили не наказывать за неправильную парковку

    Как рассказал «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый, в Москве для людей с ограниченными возможностями выделяют лишь 10% от общего парковочного пространства. Соотношение числа людей с ограниченными возможностями к имеющимся парковкам, по его словам, составляет 1 к 19.

    «Почти всегда все занято. Если водитель с инвалидностью паркуется не на предусмотренном для него месте, то он получает большой штраф, который сложно оспорить», — отметил он.

    Общественники, опрошенные газетой, считают, что это приводит к еще большему ущемлению прав инвалидов.

    Сейчас законопроект проходит правовую оценку. Необходимость его принятия признают в Госдуме и Общественной палате.