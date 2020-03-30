Инвалидов предложили не наказывать за неправильную парковку

В Совете Федерации подготовили законопроект, разрешающий водителям-инвалидам парковаться в любых местах, где разрешена стоянка. Сейчас за парковку не на специально выделенных площадках таких водителей ждет штраф.

Как рассказал «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый, в Москве для людей с ограниченными возможностями выделяют лишь 10% от общего парковочного пространства. Соотношение числа людей с ограниченными возможностями к имеющимся парковкам, по его словам, составляет 1 к 19.

«Почти всегда все занято. Если водитель с инвалидностью паркуется не на предусмотренном для него месте, то он получает большой штраф, который сложно оспорить», — отметил он.

Общественники, опрошенные газетой, считают, что это приводит к еще большему ущемлению прав инвалидов.

Сейчас законопроект проходит правовую оценку. Необходимость его принятия признают в Госдуме и Общественной палате.