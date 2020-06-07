Пенсионерка из Чайковского в Пермской области отправилась в магазин ползком в буквальном смысле. Она парализована уже шесть лет. Сначала сказала, что волонтеры покупают не те продукты. Но потом объяснила, что впервые за все эти годы решила развеяться и на товары в магазине посмотреть.

Видео похода бабушки в магазин появилось в соцсетях.

Автор видео Вячеслав Нечкин объяснил «360», что же произошло. Он увидел женщину на улицу, когда та ползла в магазин. Пенсионерка рассказала, что волонтеры покупали ей продукты, но не те, которые она хотела. Тогда мужчина предложил ей помощь от КПРФ — в этой партии он работает. Там есть специально обученные люди, которые помогают с закупкой продуктов. Пожилая женщина сначала отказалась, но в итоге согласилась на его предложение.

«Я побежал, нашел ручку, обменялись с ней телефонами. Предложил — давайте, все-таки куплю вам продукты, а она сказала: „Я сама“. Ей до магазина осталось ползти не более 50 метров. Магазинчик находится на углу дома», — добавил Нечкин.

По его словам, женщина пообещала потом воспользоваться его волонтерской услугой.

«Мы ждем, что она позвонит. Все предупреждены, что такой резонанс и обязательно нужно будет сходить помочь. И, возможно, продуктовыми наборами поможем», — заявил собеседник «360».

По его мнению, это видео должно быть в интернете, потому что другим образом тяжело привлечь внимание общества.

Мое мнение: инвалидность, немощь — это не позор. По крайней мере, это не для нее позор, а позор для общества, которое не может с этим справиться и достойный быт устроить женщине Вячеслава Нечкин, автор видео

«Я в жизни своей первый раз такое явление увидел. Я не думаю, что удовольствие она какое-то получает. Со стороны это было просто ужасно», — подытожил Нечкин.

Сама пенсионерка тоже рассказала «360» о своем походе в магазин.

«У меня все хорошо. Я просто вышла на улицу прогуляться и размять свои косточки, потому что столько времени уже лежу, никуда не хожу-не выхожу. Я ползала, все нормально. Из мухи слона не надо раздувать», — отметила она.

Такой ажиотаж, я тоже ничего не понимаю — с чего и почему пенсионерка

«Ползать могу, ползаю. А тут выползла на улицу, погода хорошая. Решила сползать до магазина, как сказать, развеяться что ли, посмотреть, что в магазинах, я ведь не бывала шесть лет, мне тоже интересно. Голова-то у меня работает нормально», — добавила собеседница «360».

Она сказала, что ничего не просила — «ни помощи, ни подачки».

Пенсионерка упала на спину шесть лет назад, после этого вообще не могла поворачиваться, ни на правый, ни на левый бок, только лежала на спине. Сидеть она тоже была не в состоянии. «Сейчас вот, славу богу, на левый бок могу переворачиваться и с него вставать», — сказала женщина.

Дома она лежит на полу, потому что не может залезть на кровать.

На ситуацию отреагировала и знакомая этой женщины Надежда Скрипник.

«Уважаемые! С головой у нее в порядке и соседи адекватные помогают тем, чем могут! Она сидела шесть лет дома из-за парализованности. Вышла прогуляться. И вы раздули из мухи слона. Лучше бы помогли продуктами кто чем сможет, а не чесали бы языками и не снимали видео», — сказала она «360».

По ее словам, пенсионерка теперь испытывает стресс.