Инвалида в Кстове повезли домой из больницы на каталке. Ему отказали в транспортировке

В городе Кстово в Нижегородской области женщине пришлось на каталке везти своего супруга-инвалида из больницы, где его отказались доставить домой. Но главврач Кстовской ЦРБ Александр Цопов написал в Instagram, что для этого вызывали машину скорой, однако жена больного не стала ее ждать.

Женщину с ее супругом, который является инвалидом первой группы, на каталке заметила на улице случайная прохожая. Она сняла их на видео. По словам женщины, она просила в больнице транспортировку, но им сказали, что пациентов до дома не развозят, предложив вызвать такси. Когда она объяснила, что ее муж не может ходить, им предложили заказать платную медперевозку. Но денег на это у них не было. Поэтому женщина решила везти мужа до дома прямо на больничной каталке.

Главврач больницы утверждает, что родственница больного «приняла необдуманное решение». Он сказал, что для транспортировки была вызвана машина скорой. Главврач после этого лично посетил больного мужчину дома и принес извинения за этот неприятный случай. Он предложил им пройти лечение в больнице, но они воздержались.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик заявил «360», что ведомство взяло ситуацию на контроль.