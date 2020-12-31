Инвалида освободили из рабства в Казани. Его хозяева попытались вернуть мужчину с боем

Оставшийся без ног после обморожения Дмитрий несколько лет назад был похищен с территории дома инвалидов во Владивостоке. Сначала он просил милостыню для одной группы преступников, потом его передали другой. Общественники забрали его с точки около ТЦ «МЕГА Казань», где он ежедневно просил милостыню.

Как сообщила «360» глава благотворительного фонда «Душа России» Юлия Хакимова, во Владивосток Дмитрий приехал на заработки. Потерял ноги, попал в соцучреждение, затем был похищен, и все это время у него не было контактов с семьей. Активисты решили помочь инвалиду, но его «хозяева» решили не сдаваться, и напали на них. Выследили их с помощью телефона и часов, принадлежавших Дмитрию. С помощью билинга преступники находили своих жертв, если они пытались бежать и наказывали.

«Его выманили, вначале работал на армян, потом они передали его цыганам. О нем в фонд сообщили люди. Попрошайничал в районе „Меги“ в Казани. Забрали с места, поместили в специальный центр. Его телефон и часы оставались у меня в машине. По ним те люди выследили нас и приехали ко мне домой. Машина стояла возле подъезда, в дверь постучала соседка, сказала, что какие-то женщина и мужчина ходят по улице и разыскивают инвалида без ног. Я сразу поняла кто это», — рассказал Юлия.

Вместе с помощником она вышла на улицу и поинтересовалась, кого ищут неизвестные. Они потребовали отдать ей инвалида, которого она якобы укрывает в квартире. При этом стоит подчеркнуть, что в это время Дмитрий находился в надежном месте. Юлия заявила, что Дмитрия им не отдаст.

Кто вы вообще такие, чтобы отдавать его вам? Мужчина заявил, что меня «прям здесь положит, уроет». Я начала вызывать полицию. Они побежали к своей машине. Спешно пытались уехать, едва не сбив игравших на обочине детей. Мы пытались задержать машину, водитель вывернул руль и проехался мне по ноге. Дал по газам, снес несколько ограждений и уехал Юлия Хакимова глава благотворительного фонда «Душа России»

Когда приехали полицейские, общественники объяснили им ситуацию, передали номера машины, телефон, часы Дмитрия, фото нападавших и видео. Насколько известно Юлии, пока эти люди не задержаны.

«Весь город поддержал нас, люди прониклись этой историей, дают достаточно много информации. Если полиция не поймает, будем искать собственными силами», — сказала глава фонда.

Активисты намерены устроить дальнейшую судьбу подопечного. Они восстановят его документы, оформят инвалидность и устроят в соцучреждение. Если Дмитрий захочет, они найдут его семью.

«Он все еще очень напуган и пока не решил, готов ли встретиться с семьей. Он даже точно не помнит, сколько лет нищенствовал. Пока ему надо адаптироваться. Когда он попытался сбежать, его нашли по билингу, избили и закрыли в холодной бане. Вообще за любую провинность били и угрожали, что найдут семью и их накажут». — объяснила Юлия.

Она с горечью сообщила, что на улицах сейчас остается еще очень много таких людей. Нужно думать о том, как спасти из рабства и их.