Кондуктор из Волгограда высадил девочку-инвалида из трамвая

В Волгограде девочку-инвалида высадили из трамвая: у ребенка не сработала транспортная карта. Поступком кондуктора заинтересовались региональные следователи.

Проверку информации о случившемся начали в СК РФ по Волгоградской области, уточнила пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой кондуктор трамвая высадила ребенка-инвалида по зрению из общественного транспорта из-за несработавшей проездной карты», — заявили в Следственном комитете.

Специалисты СК установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку причастным к инциденту лицам.

Слабовидящему ребенку, писали СМИ, пришлось идти пешком три километра в вечернее время.

Перевозчик — МУП «Метроэлектротранс» — подтвердили, что тоже инициировал служебную проверку.

В Общероссийском объединении пассажиров (ООП) в начале октября выступили с инициативой ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Перевозчикам предложили выписывать штраф в 300 тысяч рублей.