Инвалид в Челябинске за свои деньги установил в подъезде подъемник. А теперь защищает его от ТСЖ в суде

Житель Челябинска Ильяз Зинуров за собственные деньги установил в подъезде подъемник, чтобы получить возможность выходить из дома. Мужчина живет без ног и передвигается на коляске. Оборудование поставили, но ТСЖ не разрешило сделать для него розетку. В итоге разбирательства закончились судом.

По словам Зинурова, в суде прошло первое слушание по иску, поданному сотрудниками ТСЖ. Следующее заседание назначили на 21 декабря в Центральном районном суде Челябинска.

«Инициатором [подачи иска] является председатель правления ТСЖ „Наш дом“ Яков Исаевич. Никаких обращений со стороны жильцов [не было]», — рассказал «360» пенсионер.

Он добавил, что знает другого члена правления, по словам которого, никаких заседаний по вопросу обращения в суд не проводилось.

«Мне абсолютно непонятны вот эти претензии. У меня нет слов. Я сказал [в суде], что я автор 10 технических книг, я много начитан, но по данному случаю, кроме как сказать, что это бесчеловечно, бессердечно вот такое вот отношение, [ничего больше не могу]», — отметил Зинуров.

Мужчина подчеркнул, что мог бы оформить все необходимые документы без суда, если бы представители ТСЖ об этом попросили. Более того, повестку он получил в Международный день инвалидов. Сейчас Зинурову 81 год. Ног мужчина лишился в 19 лет из-за аварии в цехе металлургического комбината, после чего пользовался протезами.

Пенсионер пытался добиться установки электроподъемника в подъезде несколько лет. После привлечения к проблеме губернатора оборудование в доме появилось. Подъемник Зинуров установил за собственные деньги. Но в это время начались проблемы с ТСЖ, которое не давало разрешения на розетку. Сначала жильцу пообещали место для отдельного электрического щитка, а затем ему пришла повестка в суд.