Инвалид с Урала попал в рабство в Башкирии

На территории Башкирии в рабстве оказался инвалид, живший до своего отъезда в тюменском приюте «Милосердие». Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Сотрудники приюта рассказали, что полгода назад инвалида забрал мужчина, который представился его родственником. Это подтвердил и сам тюменец. Вместе с незнакомцем он уехал в другой регион. С тех пор никаких известий о мужчине не поступало.

Две недели назад башкирское отделение отряда «ЛизаАлерт» связалось с уральскими коллегами и сообщило, что в Октябрьском был найден мужчина с тюменской пропиской. Им оказался бывший подопечный «Милосердия».

«Как выяснилось, некие люди, воспользовавшись доверием, забрали мужчину из приюта, увезли в другой город и заставляли попрошайничать», — отмечается в сообщении.