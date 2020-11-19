Инвалид на Камчатке затопил соседей, чтобы привлечь внимание соцработников

72-летний житель Петропавловска-Камчатского затопил соседей с четвертого по первый этаж. Так он хотел привлечь внимание служб, которые не приходили к нему уже неделю. Известно, что у мужчины инвалидность и ему нужна постоянная помощь социальных работников.

Председатель правления дома Людмила Темникова рассказала, что пенсионер подсоединил к крану шланг, положил его на пол и включил воду, передает «Кам 24». Она утверждает, что пенсионер плохо видит и слышит, а еще ему сложно передвигаться и он не может выйти на улицу самостоятельно. Все еще осложняется тем, что у него нет телефона.

Соцработник приходила к мужчине до 11 ноября, а потом перестала, потому что он ударил ее костылем, рассказала Темникова. Конфликт произошел из-за того, что паспорт пенсионера где-то потеряли и найти его никак не удавалось.

«Конечно, сложно представить, что в таком состоянии мужчина мог кого-то ударить, — он костыли едва передвигает. Так или иначе, но с 11 ноября мужчина оставался один. Когда мы оказались в квартире, у нас много вопросов возникло к социальной службе», — рассказала председатель.

По ее словам, мужчина получает пенсию в размере 19 тысяч, но 10 из них удерживают приставы из-за долгов по оплате коммунальных услуг. Кроме того, председатель правления дома вместе с соседями и участковым поняли, что пенсионеру нужны врачи. Но ни одна больница города, по словам Темниковой, не согласилась его принять. В итоге его приняли в другой клинике и диагностировали деменцию. В краевом Министерстве социального благополучия и семейной политики сообщили, что со следующей недели пенсионера вновь начнут посещать соцработники — один мужчина не останется.