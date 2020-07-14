Инвалид-колясочник впервые покорил вершину в Приморье

Первый раз в истории гору Туманную в Приморском крае покорил инвалид-колясочник Артем Моисеенко. Ему помогали члены спортивно-туристического клуба «Нордик».

Гора Туманная возвышается на 1230 метров над уровнем моря, она входит в хребет Большой Воробей. Артем долго готовился к восхождению, тренировался и закалялся. Он рассказал РИА «Новости», чтобы добраться до вершины, нужно преодолеть 13,5 километра. При этом 11 из них участники экспедиции проехали на машине. Оставшийся маршрут пришлось проложить через нехоженые тропы, потому что знакомые пути не подходили для инвалидной коляски.

«Ребята из спортивного клуба 2,5 километра тащили на вершину горную коляску — подстраховывали сбоку, чтобы коляска не перевернулась и я не упал в какой-нибудь кювет, которых там достаточно много было», — поделился Артем Моисеенко.

Коляску тащили шесть человек, по очереди сменяя друг друга. Путь был нелегким, периодически приходилось нести коляску на руках. Но еще сложнее оказался спуск, потому что при любом неточном движении все могли улететь вниз по склону.

Помогла при подъеме специально сконструированная туристическая коляска, которая обладает лучшей проходимостью по сравнению с обычной. Однако она не имеет никакой амортизации, поэтому движение по камням и булыжникам было для Моисеенко весьма болезненным.

«Я изо всех сил сначала терпел, не подавал ни звука, а потом уже терпеть не мог, потому что была такая боль, что мне казалось, что все разорвано просто в кровь — тележка ведь без амортизаторов, руки поранил», — поделился Артем.

Вместе с группой гору покорила и 71-летняя мама Артема Моисеенко — Вера Захарова.

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