Американский инвалид-колясочник Анри Смарт выложил видео, на котором он поднимается по лестнице в фитенс-центре. При этом мужчина сам несет свою коляску.

Житель Сан-Диего рассказал в Facebook, что лифт в здании фитнес-центра не работает, и раньше, чтобы добраться до нужного спортинвентаря, ему приходилось карабкаться по лестнице. Вскоре это стало привычным делом.

«Единственное, было не очень круто, что каждый раз кто-то носил мне коляску. Я попытался сделать это сам, и теперь это стало обыденностью», — написал Смарт.

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Он стал передвигаться на коляске в 2017 году, после того как сломал позвоночник, врезавшись на трюковом велосипеде в машину. В больнице спортсмену-любителю сказали, что он больше никогда не сможет ходить, а также чувствовать мышцы нижней части тела.

Для привыкшего к независимости 27-летнего Смарта, отца троих детей, это было трагедией. Однако прогнозы врачей не оправдались, и после полутора лет физиотерапии он научился передвигаться с ходунками, хотя и по-прежнему использует инвалидную коляску. Анри поставил целью полностью избавиться от нее в 2020 году.

Источник фото: Facebook

В 2018 году он поступил в университет, выбрав специальностью социальную работу. Также Смарт объявлял сбор пожертвований на покупку машины, но нужной суммы тогда собрать не удалось.