Инвалид-колясочник испытал безбарьерную среду Балашихи

Насколько доступна безбарьерная среда? Александр Казаков — инвалид-колячсочник и член Общественной палаты городского округа Балашиха проверил, насколько людям с ограниченными возможностями удобно передвигаться по городу.

Инвалид-колясочник Александр Казаков сегодня в роли эксперта. Свой привычный путь по городу проделывает в компании председателя Общественной палаты Балашихи Елены Жаровой и члена общественной палаты Московской области Николая Ханина.

«Если будет коляска неактивного типа, или человек будет крупнее меня, соответственно, это ширина сидения, ширина колес и так далее, то при вот этом повороте можно просто банально застрять в этом углу», — сказал Александр Казаков, местный житель.

По нормативам размеры разворотной площадки пандуса должны быть минимум 1,5 на 1,5 метра. А угол наклона не больше 5 градусов. Здесь же — превышение. Верхний поручень высоковат, а нижнего, вообще, нет. Тяжело даже спуститься, а уж подъем — отдельный подвиг.

Но сначала необходимо выехать из двора. Практически беспрепятственно. Вот только пешеходного перехода тут нет. До него — опять расстояние, с неровностями на пути. А спуск к заветной зебре снова крутоват. Пандус у поликлиники сделан по стандартам. Не хватает только кнопки вызова персонала при входе.

Источник фото: телеканал «360»

Внутри все тоже хорошо: лифты просторные, со звуковым оповещением. Санузел оборудован, как надо. После визита к врачу, можно отправиться за продуктами.

В магазине есть пандус, на входе — лифт, и кнопка вызова удобно расположена. Вот лишь подъемник привез в подсобку, а не в торговый зал. Управляющая магазина с замечаниями согласилась и обещала нарисовать метку на двери для слабовидящих — желтый круг. Пандус тоже доработают. А в зале будет сопровождающий. Сотрудник поможет достать товар с верхних полок, либо соберет корзину покупок целиком.

Александр дома не сидит. Он и сам — член Общественной палаты, активный житель городского округа. Ловко водит автомобиль, пользуется всеми соцобъектами города. В рамках рейда беспрепятственно заехал МФЦ, оценив быстроту отклика сопровождающих на вызов. Так же — комфортно проехал на автобусе. Здесь есть и аппарель — откидная пологая площадка, и специальное место для маломобильных групп населения. Ремни безопасности тоже рабочие. Заглянул Александр и в библиотеку. Здесь на входе есть подъемник. Его поставили по просьбе активиста.

Последним Саша инспектирует надземный мост через шоссе. Нужно попасть на другую сторону, в большой гипермаркет. Вот даже лифт есть, но нерабочий.

Результаты мониторинга Саша обсудил с другими членами Общественной палаты, представителями администрации городского округа и организаций инвалидов.

Подобные мониторинги будут регулярными. Следующий общественники планируют провести уже через месяц.