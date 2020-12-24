Инцидент с кражей деревьев проверили в Петербурге

Выяснилось, что деревья высаживались владельцами автосервиса на этой улицы. Они пояснили, что не против перемещения растений.

«Организация либо лица, проводившие транспортировку деревьев, устанавливаются», — пояснили в пресс-службе. На них могут завести административный протокол о незаконных земляных работах.