Инцидент с кражей деревьев проверили в Петербурге
Жители Санкт-Петербурга пожаловались, что неизвестные срубили деревья на улице Шаврова и привезли их к храму Святого Николая. Власти города провели проверку. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Выяснилось, что деревья высаживались владельцами автосервиса на этой улицы. Они пояснили, что не против перемещения растений.
«Организация либо лица, проводившие транспортировку деревьев, устанавливаются», — пояснили в пресс-службе. На них могут завести административный протокол о незаконных земляных работах.