Интимные отношения красноярских подростков привели к беременности 11-летней девочки
Девочка из Красноярска забеременела в 11 лет от 15-летнего парня
Пятиклассница забеременела в 11 лет от парня-подростка. Будущему отцу исполнилось 15. Соседи молодых родителей рассказали об отношениях молодой пары в интервью сайту kp.ru.
Оба подростка из Красноярска. Жители города бурно обсуждают положение девочки — она находится на шестом месяце.
Будущая мать заявила, что все произошло «по обоюдному согласию». Парень девушки подчеркнул, что знал о возможных последствиях нового этапа отношений.
Соседи хорошо отзываются о будущих родителях и их семьях. Они сказали, что «она девочка хорошая, воспитанная. И родители у нее порядочные, работящие, не пьющие». О будущем отце все также отозвались положительно.
«И вы знаете, я вот удивилась. Они никогда не выдавали, что между ними есть что-то, обычные дети. Ну и порядочная же семья, — рассказала одна из соседок.