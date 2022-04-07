Интимные отношения красноярских подростков привели к беременности 11-летней девочки

Пятиклассница забеременела в 11 лет от парня-подростка. Будущему отцу исполнилось 15. Соседи молодых родителей рассказали об отношениях молодой пары в интервью сайту kp.ru.

Оба подростка из Красноярска. Жители города бурно обсуждают положение девочки — она находится на шестом месяце.

Будущая мать заявила, что все произошло «по обоюдному согласию». Парень девушки подчеркнул, что знал о возможных последствиях нового этапа отношений.

Соседи хорошо отзываются о будущих родителях и их семьях. Они сказали, что «она девочка хорошая, воспитанная. И родители у нее порядочные, работящие, не пьющие». О будущем отце все также отозвались положительно.

«И вы знаете, я вот удивилась. Они никогда не выдавали, что между ними есть что-то, обычные дети. Ну и порядочная же семья, — рассказала одна из соседок.