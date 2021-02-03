Интервью с Максимом Шугалеем посмотрело более трех миллионов человек по всему миру

Освобожденный из ливийского плена социолог ответил на вопросы в эфире первого российского канала для арабоязычной аудитории RT Arabic.

Корреспонденты RT Arabic — первого российского информационного телеканала, ведущего вещание на арабском языке, задали вопросы социологу Максиму Шугалею. В конце прошлого года россиянина освободили из плена, в котором его незаконно держали около полутора лет. В ролике «Шугалей: узник хаоса в Ливии» Максим рассказал, что ему пришлось пережить во время заточения. Эфир уже посмотрели свыше 3 миллионов зрителей по всему миру.

Напомним, что в 2019 году российский социолог Максим Шугалей вместе с переводчиком Самером Суэйфаном прибыл в командировку в Ливию по приглашению местного правительства. Целью поездки являлось социологическое исследование. Однако во время работы россиян задержали лица, которых позднее определили как представителей террористической группировки RADA. Пленников увезли в частную тюрьму Митига, где их без предъявления обвинений содержали до конца прошлого года. Силами МИД 10 декабря 2021 года россиян вернули на Родину.

Стоит отметить, что в прошлом году киноманам всего мира представили сразу две российских киноленты, вдохновленные историей Максима Шугалея. Однако при всей апелляции к реальности фильмы все же являются художественной интерпретацией событий. О том, как было в действительности, рассказал сам Максим.

Гость канала подтвердил: тюрьма, где он провел более года, отличалась ужасными условиями содержания. «Если на Земле есть ад, то это — тюрьма Митига. Никто там не делает разницы между мужчинами, женщинами, детьми и пожилыми. Всех бьют одинаково», — поделился он. При этом еще до своего заточения Максиму удалось собрать необходимые сведения о том, что происходит в раздираемом внутренними конфликтами североафриканском государстве, и передать их на Родину. Заключение в тюрьме также помогло многое увидеть воочию. Обо всем, что произошло за долгий срок пребывания там, социолог рассказал в интервью.

По его словам, ему повезло, что соотечественники не оставили в трудную минуту. В поддержку освобождения Максима было проведено множество акций, сняли два фильма. «Мне повезло, что моя страна вытащила меня, я сейчас понимаю за какой короткий срок. Минуты отчаяния, конечно, были. Но я знал — меня точно не бросят и вытащат», — рассказал он. Также Максим выразил надежду, что Ливия в ближайшие годы избавится от внешнего давления и снова станет процветающей страной.