Общество 02 августа 2023, 16:35 «Интервью — не медаль почета». Собчак ответила на критику своей беседы с Паниным Собчак ответила на обвинения в оправдании терроризма попыткой раскрыть взгляды Панина РИА «Новости»

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Задача журналиста заключается в раскрытии взглядов героя интервью, которые могут не понравиться другим людям. Об этом в своем Telegram-канале написала телеведущая Ксения Собчак, отвечая на критику интервью с актером Алексеем Паниным* со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Собчак подчеркнула, что намерена отстаивать свое право брать интервью у антигероев, чтобы понять, как они пришли к своему образу жизни.

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«Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей», — подчеркнула Собчак.

Она добавила, что на монтаже интервью с Паниным* присутствовала команда юристов, чтобы не допустить опасных высказываний и дальнейших претензий со стороны надзорных органов.

«Все „террористические“ высказывания были перекрыты, а плашки „редакция осуждает подобные высказывания“ стоят под всеми подобными утверждениями», — подчеркнула ведущая.

По ее словам, в разговоре она пыталась понять, как актер пришел к ненависти к своей же стране. Она отметила, что подобное происходило в 1917 году, когда выступающие против самодержавия люди оправдывали теракты.

«Общаясь с эмигрантами, я иногда с удивлением сталкиваюсь с „гуманистами“, которые „за все хорошее“, а заодно и за массовые казни. Всегда интересен этот момент перехода черты: от критического взгляда до ненависти», — пояснила журналист.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания актера Алексея Панина* в интервью Ксении Собчак. Она пояснила, что заявления артиста о развале России и слова, касающиеся главы государства, попадают под статьи Уголовного кодекса.

Общественница добавила, что редакция использовала в своем видео публикацию Панина* в социальной сети о теракте на Крымском мосту, после которого против него завели уголовное дело об оправдании терроризма. Авторам интервью может грозить наказание за распространение противоправного контента.

*Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.