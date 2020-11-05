Интервью Моргенштерна Дудю вызвало небывалую волну хейта

Получивший недавно премию «Женщина года» 22-летний репер Morgenshtern (Алишер Моргенштерн, он же Алишер Валеев) честно рассказал Юрию Дудю о своем отношении к политике и творчеству. Большинство комментаторов пришло к выводу — какой год, такие и шоумены.

В трехчасовой беседе Моргенштерн признался, что делается всякую «ерунду», которой потом сам поражается. Он уточнил, что любит поражать людей и для то использует «разные сферы».

При этом он возмутился, когда Дудь предположил, что его аудитория состоит из школьников. По его словам — он самый популярный артист России.

«Само собой, дети двигают все индустрии — музыку, кино, все индустрии двигают дети, это нормально, так было всегда, во все времена, в этом нет ничего страшного. Просто у детей самый чистый мозг. Не засорен ничем», — объяснил репер.

Моргенштрен рассказал, что готов сотрудничать с властью в условиях участия в музыкальных фестивалях. Но провластную рекламу никогда не делал. Музыкант назвал политику настолько темным и грязным делом, что всегда будет ее сторониться.

Алишер подчеркнул, что перестал делить мир на «хорошо и плохо», а решил заниматься своей жизнью.

«Я максимальный эгоист. Я не спорю с действиями политиков», — заявил музыкант.

Между деньгами и принципами музыкант выбрал первое. По его мнению, главное — не идти против себя.

«Деньги. У меня вообще нет принципов. Это, опять же, какие-то просто правила, ограничения для себя», — резюмировал Моргенштерн.

Комментаторы в негативном ключе обсуждали обоих участников интервью, и Юрия Дудя, и Моргенштерна. Журналисту досталось за выбор гостя, реперу — за его высказывания.

«Умные, образованные, интересные люди и музыканты закончились? Или нацелился на армию подростков?» — поинтересовался ivan_da_vovan.

«Какой год-такие и шоумены-кумиры. Если бы у 2020 было лицо, то именно такое, как у этого гостя», — ответил me_vasily.

«Дудю нужно пробить дно, чтобы подняться», — предположил zaraysky_nikolay.

Скандальные высказывания Моргенштрена также вызвали шквал отрицательных высказываний.

«Я сейчас никого, конечно, не шокирую, но Моргенштерн — это, вероятно, одна из самых отвратительных медийных личностей за всю историю отвратительных медийных личностей. Стыдно и страшно, что он так популярен и с ним все еще не стыдно работать и делать совместные проекты», — отозвался R.Sicsmith.

«Следующий выпуск — пятичасовое интервью с килограммом сыра «Российский», — печально предсказал пользователь под ником «пришвин, pero chiquitín».