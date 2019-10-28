Интервью детей с геем и порноактрисой на YouTube обернулось административным делом
Как сообщили «Известия» со ссылкой на ответное письмо замглавы МВД РФ Александра Горового, после проверки в отношении организатора съемок серии этих интервью было возбуждено дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних по статье 6.21 КоАП РФ.
Полицейские в ходе расследования этого дела планируют проверить авторов видео на причастность к преступлениям по статье УК РФ «Развратные действия».
Толстой в запросах в Роскомнадзор и МВД отметил, что подобного рода общение отрицательно влияет на психику школьников, и призвал заблокировать YouTube-канал.
«Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально», — приводят «Известия» слова вице-спикера российского парламента.
Ранее на YouTube-канале Real Talk c относительно небольшой аудиторией — 52 тысячи подписчиков — появилась серия роликов, в которых дети задают вопросы гею, порноактрисе, а также страдающей от анорексии девушке.
Сам канал появился на YouTube в декабре 2018 года. На данный момент ролики недоступны на платформе.