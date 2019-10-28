Интервью детей с геем и порноактрисой на YouTube обернулось административным делом

МВД завело административное дело из-за публикации на YouTube серии видео, в которых дети берут интервью у гомосексуала, актера травести-шоу и порноактрисы. Ранее проверить канал Rеаl Talk, который разместил в сети эти ролики, попросил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на ответное письмо замглавы МВД РФ Александра Горового, после проверки в отношении организатора съемок серии этих интервью было возбуждено дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних по статье 6.21 КоАП РФ.

Полицейские в ходе расследования этого дела планируют проверить авторов видео на причастность к преступлениям по статье УК РФ «Развратные действия».

Толстой в запросах в Роскомнадзор и МВД отметил, что подобного рода общение отрицательно влияет на психику школьников, и призвал заблокировать YouTube-канал.

«Пусть, конечно, специалисты определяют, есть тут нарушение действующего законодательства или нет, но мне кажется, что это этически недопустимо и аморально», — приводят «Известия» слова вице-спикера российского парламента.

Ранее на YouTube-канале Real Talk c относительно небольшой аудиторией — 52 тысячи подписчиков — появилась серия роликов, в которых дети задают вопросы гею, порноактрисе, а также страдающей от анорексии девушке.

Сам канал появился на YouTube в декабре 2018 года. На данный момент ролики недоступны на платформе.