«Интеррос» Потанина поддержит особо охраняемые природные территории в Сочи

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи ждёт новый план по сохранению окружающей среды и развитию природного туризма.

В рамках проведения IV Международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» в Сочи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Подписи в соглашении поставили представители Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Сочинского национального парка, горного курорта «Роза Хутор» и Холдинговой компании «Интеррос».

Меморандум предусматривает совместную работу по обеспечению добрососедства и безопасности для туристов и диких животных на рекреационной территории. Среди проектов, которые реализуют в рамках соглашения, будут научные исследования, полевые наблюдения, биотехнические мероприятия, повышение осведомленности туристов, формирование внедрения новых стандартов ответственности для работающих на территории бизнесов и другие.

Михаил Лапин, исполняющий обязанности директора Сочинского национального парка, отметил, что Кавказский биосферный заповедник и нацпарк, несмотря на то что юридически у организаций разные руководители, по сути являются одной территорией.

«То, что сегодня будет происходит и делаться в рамках нашего вот этого Меморандума — это будет одна целая и полезная работа для нас всех», — подчеркнул Михаил Лапин. — «Наш парк сегодня имеет 208 тысяч гектар, у которых разное зонирование: рекреационные зоны, заповедные зоны. Поэтому мы напрямую заинтересованы в том, чтобы у нас были такие партнеры, как „Роза Хутор“, которые имеют финансовый потенциал помогать нам в реализации определенных проектов».

Среди запланированных программ — уникальный проект по мониторингу животных. В горном кластере сосуществуют дикие звери — серны, зайцы, шакалы, олени — и человек. С одной стороны, это разбивает миф о том, что строительство курортов вредит животному миру, с другой — соседство человека и зверей требует создания системы мониторинга для отслеживания перемещения животных. Пилотный проект такой системы будет реализован на упомянутой территории, он предоставит учёным качественные данные о путях миграции животных. Будет установлено соответствующее оборудование, и в результате горные курорты Сочи станут экспериментальной площадкой для совместной работы специалистов из природоохранных и туристических структур.

Такой научный подход к вопросам добрососедства очень актуален в последнее время, хотя для «Интерроса» это уже не первый проект сотрудничества с заповедниками и природоохранными организациями. Так, при создании курорта «Роза Хутор» компания в сотрудничестве с WWF осуществляла программу реинтродукции переднеазиатского леопарда на территории Кавказского заповедника.

«Подписанное сегодня соглашение, на наш взгляд, является таким хорошим прецедентом и примером для взаимодействия между инвестором, туристической отраслью и природоохранными заповедниками, именно в деле добрососедства человека и живой природы. „Интеррос“, как крупный инвестор, всегда заинтересован в финансовой поддержке такого формата цивилизованного взаимодействия, которое приводит с одной стороны к развитию курорта и созданию более комфортных условий для туристов, с другой стороны — позволяет природным заповедникам реализовывать их научную и природоохранную функции», — пояснила Ольга Войтович, заместитель генерального директора по правовым вопросам компании «Интеррос».

Кроме мониторинга, планируется масштабная информационная программа для туристов, в которую войдут выступления научных сотрудников, издательство книг, распространение пособий. Полный план работ обещают подготовить в ближайшее время, затем он будет представлен общественности.