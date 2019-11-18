Интерпол занялся вопросом похищенных в Ливии российских социологов
Следственный комитет РФ заверил РИА ФАН, что в Интерполе занимаются проблемой российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Их весной этого года похитили боевики так называемого ПНС (Правительство национального согласия) Ливии.
Информацию о захваченных в Ливии российских социологах «Проекту» могли предоставить террористы или спецслужбыПодробнее
«Принимаются меры для обеспечения консульского доступа к указанным российским гражданам. По каналам Интерпола направлен запрос в НЦБ Интерпола Ливии», — обозначили в надзорном ведомстве.
По данным информагентства, Шугалей и Суэйфан проводили в Триполи социологическое исследование о ситуации в стране. В мае террористы ПНС похитили их и без предъявления обвинений поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», о которой неоднократно писали в докладах Совбеза ООН. Там говорилось о работорговле, насилии и пытках, практикуемых в этой тюрьме.