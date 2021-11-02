Известного белорусского хакера Сергея Павловича, который написал книгу «Как я украл миллион, исповедь раскаявшегося кардера», задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

По информации издания, Павлович приехал в Петербург отдохнуть. Днем в понедельник, 1 ноября, сотрудники петербургского Интерпола задержали 38-летнего Павловича около отеля «Эмеральд» на Суворовском проспекте.

Он находится в международном розыске. США обвинили его в организации передачи и распространении устройств несанкционированного доступа. В Штатах ему может грозить пожененное заключение.

Скорее всего, Павлович проведет в заключении в Петербурге несколько дней, а потом будет отпущен. Ведь Россия не заключала с Соединенными Штатами договор о выдаче преступников.

Павлович с начала 2000-х три раза привлекался к ответственности в Белоруссии за киберпреступления. В 2008 году он стал одним из фигурантов дела о «самой крупной краже персональных данных за всю историю США», тогда было похищено свыше одного миллиарда долларов.

Первомайский районный суд Минска в 2009 году признал его виновным по обвинению в хищении 36 миллионов долларов с банковских кредитных карт пользователей из разных стран. Павлович получил 10 лет, но вышел досрочно. В заключении он написал книгу «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера». В 2015 году заявил, что завязал с преступной деятельностью. Хакер занялся бизнесом.