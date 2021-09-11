Интернет в Норильске стал в пять раз быстрее

Жители и предприятия Норильска получили новые возможности для развития бизнеса и личных коммуникаций.

Роль интернета с начала пандемии возросла в разы. Сегодня его доступность, скорость и надёжность — это по-настоящему стратегический критерий для оценки качества жизни и возможностей реализации технологических процессов. Особенно в условиях российского Заполярья с его суровыми климатическими условиями для жизни и производства.

Настоящий прорыв совершен в Норильске, где удалось увеличить в 5 раз пропускную способность волоконно-оптической линии связи с 40 до 200 Гбит/сек, а также повысить ее надёжность. Ещё в 2016 году жители и предприятия Таймыра могли пользоваться только дорогим спутниковым интернетом. По инициативе и при поддержке «Норникеля» в 2017 году была протянута линия связи от Нового Уренгоя до Норильска протяженностью 956 километров, а теперь была завершена модернизация оборудования и обеспечена защита линии от природных явлений.

«С начала пандемии потребность бизнеса и пользователей в увеличении трафика возросла кратно. Все предприятия „Норникеля“, как и социальные учреждения, органы государственного управления и, конечно же, жители, нуждались в гораздо большем объеме передачи данных с большей пропускной способностью», — рассказала Татьяна Мохова — генеральный директор компании «Единство», которая занималась реализацией проекта.

Самым сложным участком стал переход через реку Енисей в районе города Игарка, где находится один из узлов связи. Ширина реки в этом месте составляет порядка 3,5 км, глубина дна достигает 22 метров, а рельеф левого и правого берега существенно отличаются друг от друга. Именно здесь была применена технология горизонтально направленного бурения, позволившая проложить кабель даже не по дну реки, а на четыре метра ниже береговой линии. Только так можно было обеспечить защиту линии в период сильного ледохода.

Сезонный ледоход также обусловил тот факт, что водолазам пришлось работать с января по апрель в ледяной воде, под большим слоем льда в условиях почти нулевой видимости при 40-градусных морозах на суше. «Лед и сильное течение усложняли работу. Лёд непрозрачный, так как лежит снег, и солнце в глубину не попадает. Работали с фонарями. Видимость эпизодическая. Если каменный грунт, то более или менее чистая вода, и видимость может быть до 3 метров. На левом берегу, где илистые отложения, видимость в лучшем случае была полметра», — рассказал об экстремальных условиях для работы директор профессиональной водолазной компании «Аква-Эко» Андрей Барановский. Отметим, что один из этапов проекта была рекультивация — после завершения буровых работ почвенный слой на участке был восстановлен.

Замена оборудования для увеличения скорости канала связи была завершена к началу нового учебного года, а вместе с ним для операторов связи были внедрены и новые тарифы. Пятикратное увеличение скорости позволит продолжить плановое развитие города и реализацию цифровых процессов в Норильске, и, конечно, сделает интернет доступней для населения.