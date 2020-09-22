Интернет-разведчик назвал минусы перевода зарплаты по номеру телефона

Интернет-разведчик, эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович назвал главные опасности перевода заработной платы по номеру телефона.

В нашей стране заработал сервис переводов от компаний в адрес физических лиц через систему быстрых платежей (СБП). Благодаря ему работодатели смогут перечислять деньги сотрудникам по номеру телефона.

По мнению специалиста, такое нововведение упростит платежи, но может таить в себе потенциальную угрозу для клиента, пишет радио Sputnik.

«Потенциальных проблем с безопасностью здесь две. Первая: в самой системе быстрых платежей уже были обнаружены „дырки“, которые неоднократно критиковались. Сейчас они, к счастью, практически закрыты», — пояснил Масалович.

Помимо прочего, если номер карты привязан к определенному банку, то номер телефона и номер сим-карты ни к чему не привязаны и могут попасть в руки злоумышленников. Эксперт подчеркнул, что за это должен отвечать сам клиент. Так, важно, чтобы «симка», номер телефона принадлежали человеку, который получает зарплату.

При утере телефона, краже сим-карты, все проблемы ложатся на клиента. Дело в том, что он не может доказать незаконность попадания его карты в чужие руки. Масалович выразил уверенность, что вскоре будут предприняты шаги по решению таких проблем.