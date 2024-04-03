Общество 03 апреля 2024, 13:12 Интернет-разведчик Бедеров: сохранить анонимность в интернете сейчас крайне сложно

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В настоящее время крайне сложно сохранить анонимность в интернете с помощью режима инкогнито. Сделать это можно, только подменив свою реальную личность выдуманной, сообщил интернет-разведчик Игорь Бедеров сайту «Страсти».

По словам эксперта, таким способом в основном пользуются подростки. Они регистрируются под несуществующими персональными данными, не выкладывают фотографии и таким образом портят свой «цифровой след», сообщил сайтkp.ru.

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«Если мы говорим про пассивный „цифровой след“, то он остается при всех наших посещениях веб-ресурсов, например, когда мы авторизуемся на сайтах», — отметила Бедеров.