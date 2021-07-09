Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал жителям всех удаленных точек России интернет к 2030. Сеть к тому времени будет доступна на всей территории России.

«Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году. А уже в этом году установим свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть во всех малых населенных пунктах», — приводит ТАСС слова обращения главы кабмина к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

Мишустин подчеркнул, что устранение цифрового неравенства — это один из приоритетов Российского государства. Премьер отметил, что доступность интернета важна не только возможностью добыть практически любую информацию. Он напомнил, что в Сети люди ищут работу. Председатель правительства особо отметил влияние развития интернет-технологий на многие сферы экономики.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране бесплатной системы интернет-трансляций телеканалов. В Сети без изменений будут доступны каналы из первого и второго мультиплексов.