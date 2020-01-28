Интернет опасен. Роскачество дало советы, как уберечься от мошенников

Роскачество назвало интернет капканом, где мошенники за пять минут могут создать сайт и с помощью социальной инженерии похитить деньги. Организация дала советы, как не попасться на уловки преступников.

«Особое место на видеосервисах занимают ролики о том, как получить пособие, льготу или любую другую финансовую помощь не вставая со стула. Количество просмотров таких роликов доходит до 1,5 миллиона. В комментариях — довольные зрители, у которых получилось пройти простую процедуру ввода данных и получить деньги на карту», — отметили в Роскачестве.

В организации привели пример с роликом о том, как получить компенсацию от Фонда защиты персональных данных, созданного решением Торговой комиссии США. Для начала зрителям предлагают пройти процедуру проверки на утечку персональных данных из соцсетей на специальном сайте. После этого якобы можно мгновенно получить компенсацию на свой личный банковский счет или электронный кошелек.

Сотрудники Роскачества решили пройти по ссылке на сайт, и оказалось, что для получения компенсации нужно иметь SSN-номер, который можно тут же купить. Так пользователь, во-первых, теряет 9,32 доллара, а во-вторых, передает мошенникам полные данные своей карты.

Чтобы не лишиться денег и не попасть на удочку мошенников, в Роскачестве рекомендовали с настороженностью относиться ко всему в интернете. В организации подчеркнули, что это площадка для заработка, особенно мошенников.

В Роскачестве также посоветовали не вводить персональные данные на сайты, которые не внушают доверия. Перевод денег для получения приза или компенсации — признак мошенничества.

Эксперты отметили, что мошеннические сайты живут недолго, а дату их создания можно проверить с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован меньше чем две недели назад, это должно вызвать подозрения. Также следует посмотреть, имеет ли сайт действующий сертификат безопасности.