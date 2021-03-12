Интернет-омбудсмен оценил планы Google взимать с YouTube-блогеров налоги

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» планы компании Google взимать налоги с блогеров, которые работают на YouTube.

Специалист напомнил, что россияне в отличие от американцев не платят самостоятельно налоги и не заполняют декларации. По его мнению, вполне разумно переложить эту задачу на технологическую платформу.

«Многие страны накладывают налогообложение на тот же Google, как Австралия или Франция, с точки зрения выплаты юрлицам или своим блогерам некой мзды с Google за то, что он пользуется контентом, произведенным юрлицами, зарегистрированными на территории государства», — обратил внимание Мариничев.

По его словам, Google в обратную сторону готовится к тому, что выступает налоговым агентом. Таким образом, возникает эффект распределения, баланса и компенсации.

«Это чем-то похоже на мировой, глобальный НДС. Google выступает как платформа распределения прибыли или налогообложения в мировом пространстве», — добавил омбудсмен.