Интернет-магазины временно прекратили работу в двух московских СИЗО
Общественная наблюдательная комиссия рассказала, что свою работу приостановили интернет-магазины в СИЗО № 7 и СИЗО № 12 УФСИН Москвы. Заключенные могли покупать там предметы первой необходимости и продукты, передает RT.
«В московском подразделении ФГУП „Калужское“ ОНК пояснили, что в СИЗО № 7 вчера заболел сотрудник, обеспечивавший доставку заказов. Он почувствовал признаки простуды, его вывели из изолятора и у него был взят тест на коронавирус», — уточнили в ОНК.
Приостановку работы интернет-магазина в СИЗО № 12 объяснили поломкой компьютера. Из-за карантинных мер в СИЗО невозможно доставить технику для ремонта. На следующей неделе планируется восстановить работу обоих магазинов.