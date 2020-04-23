Интернет-магазины временно прекратили работу в двух московских СИЗО

«В московском подразделении ФГУП „Калужское“ ОНК пояснили, что в СИЗО № 7 вчера заболел сотрудник, обеспечивавший доставку заказов. Он почувствовал признаки простуды, его вывели из изолятора и у него был взят тест на коронавирус», — уточнили в ОНК.

Приостановку работы интернет-магазина в СИЗО № 12 объяснили поломкой компьютера. Из-за карантинных мер в СИЗО невозможно доставить технику для ремонта. На следующей неделе планируется восстановить работу обоих магазинов.