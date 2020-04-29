Интернет-магазины стали чаще хитрить с ценами

Россияне стали чаще закупаться онлайн в период пандемии. Некоторые недобросовестные продавцы решили воспользоваться таким наплывом клиентов и начали химичить с ценами.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал «Известиям», что за последние дни количество онлайн-продавцов, которые проводят махинации с ценами, увеличилось в два-три раза. Всплеск активности обманщиков в Сети произошел на фоне самоизоляции.

По его словам, магазины предлагают товар по одной цене, а в момент совершения покупки он вдруг становится дороже. Это самый распространенный трюк. Иногда менеджер магазина перезванивает клиенту и говорит, что товар из новой поставки, поэтому стоит дороже.

«Подобный сценарий мы однозначно трактуем как негативный и считаем такие действия со стороны продавца абсолютно неправомерными. Ассоциация категорически против такой практики и готова оперативно информировать контролирующие органы обо всех аналогичных случаях», — заявил Соколов.

Он добавил, что это грубое нарушение законодательства о защите прав потребителей. Ранее популярные торговые площадки в интернете отчитались, что во время пандемии россияне переключились на фастфуд и сладкое.

В режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов живут уже с конца марта. Людям запретили без крайней нужды выходить на улицу. Эту меру приняли, чтобы остановить распространение нового вируса. Всего в России зафиксировали 93 558 случаев заражения 2019-nCoV. От COVID-19 скончались 867 человек.

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.