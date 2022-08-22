Интернет-магазины начнут без суда наказывать за контрафактную продукцию

Интернет-магазины в России захотели разрешить блокировать без суда при продаже нелегальной продукции. Причиной такого желания стал рост совершаемых агрегаторами нарушений, сообщили «Известия».

Специально созданная рабочая группа при общественном совете Роспотребнадзора уже начала готовить поправки в законодательство. Разговор идет о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей», а также в КоАП.

В числе предложений есть также идея внести в обязанности агрегатора контроль товаров и продавцов, которым он дает интернет-площадки. При невыполнении требований будет ждать административная ответственность.

Также, как планируется, агрегатор должен будет незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов. При невыполнении предписания и в этом случае должна появиться административная ответственность.

Проблему с контрафактом признал президент «Опоры России» Александр Калинин. Но он все же счел, что новые нормы должны обязательно обсуждаться и с бизнесом.

С тем, что в Сети продается не всегда качественный товар, согласились и эксперты. Однако они призвали действовать осторожно.

В начале июля заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский сообщил, что недобросовестные продавцы начали сбывать контрафакт через Wildberries. Но представители маркетплейса заявили, что информация о продаже контрафакта на площадке является недостоверной.