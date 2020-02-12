Интернет-магазин выяснил, сколько россияне тратят на подарки к Дню всех влюбленных

Многие россияне готовятся ко Дню всех влюбленных, поэтому покупают атрибутику, которая поможет создать романтическую атмосферу. Женщинам часто дарят ювелирные украшения, парфюмерию и сладости. Мужская половина также заказывает воздушные шары в форме сердец, ароматические свечи и средства для ванн.

По оценкам аналитиков, в этом году мужчины активнее готовятся к предстоящему празднику.

В среднем россияне готовы потратить на подарки к 14 февраля от 1200 до 1700 рублей. В прошлом году чаще всего дарили мишек из живых роз. Сейчас их продажи упали на 13%.

Продажи продуктов питания, средств для ванн и товаров для взрослых увеличились на 87%. Специалисты предположили, что это связано с праздником в пятницу. Его скорее всего все будут отмечать его дома.