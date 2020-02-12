    12 февраля 2020, 11:24

    Интернет-магазин выяснил, сколько россияне тратят на подарки к Дню всех влюбленных

    Ольга Ситникова

    Специалисты одного из популярных интернет-магазинов подсчитали, что жители России согласны потратить 1200-1700 рублей на подарки к Дню всех влюбленных. Праздник отмечают 14 февраля. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Многие россияне готовятся ко Дню всех влюбленных, поэтому покупают атрибутику, которая поможет создать романтическую атмосферу. Женщинам часто дарят ювелирные украшения, парфюмерию и сладости. Мужская половина также заказывает воздушные шары в форме сердец, ароматические свечи и средства для ванн.

    По оценкам аналитиков, в этом году мужчины активнее готовятся к предстоящему празднику.

    В среднем россияне готовы потратить на подарки к 14 февраля от 1200 до 1700 рублей. В прошлом году чаще всего дарили мишек из живых роз. Сейчас их продажи упали на 13%.

    Продажи продуктов питания, средств для ванн и товаров для взрослых увеличились на 87%. Специалисты предположили, что это связано с праздником в пятницу. Его скорее всего все будут отмечать его дома.