Интернет-магазин Reserved закрылся в России

В России временно приостановил работу интернет-магазин польского бренда Reserved, принадлежащего одному из крупнейших европейских производителей одежды LPP S.A. При этом обычные магазины Reserved продолжат работать в РФ, написала газета «Коммерсант».

О причинах закрытия интернет-магазина Reserved в России не уточняется.

«Интернет-магазин Reserved временно не работает, поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, с изменениями, касающимися доставки, возврата и обращения в службу поддержки», — говорится в сообщении на российской версии сайта Reserved.

Ранее о прекращении онлайн-торговли и закрытии магазинов в России объявила испанская компания Inditех, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe. В компании объяснили свой уход тем, что не могут гарантировать непрерывность операций в РФ в нынешних обстоятельствах, писала «Газета.ru».

Шведская H&M ранее также приостановила продажи в России, писало РИА ФАН.

Экономист Георгий Остапкович ранее заявил газете «Известия», что зарубежные компании, покидающие Россию, понесут убытки, так как потеряют широкий рынок.