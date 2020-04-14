Интернет и ТВ могут подорожать на 10-20% в России

В скором времени россиян может ждать подорожание тарифов на интернет и телевидение. Большинство российских операторов связи ожидают рост цен более чем на 10%.

Специалисты аналитического агентства TelecomDaily провели опрос среди 114 самых крупных федеральных и региональных операторов фиксированной связи. Оказалось, что 84% компаний уверены в увеличении стоимости тарифов на интернет и ТВ в 2020 году. 62% респондентов заявили, что цены вырастут на 10%, еще 38% опрошенных назвали цифру 10-15%. Рост более 20% ожидают 24% российских компаний.

При этом только 13% участников опроса сказали, что цены на интернет и телевидение останутся на прежнем уровне.

Среди причин увеличения стоимости назвали последствия коронавируса, так как самоизоляция привела к ухудшению платежеспособности населения. О негативной ситуации в экономике заявили 76% руководителей, а 64% назвали причиной рост курса доллара и евро.

Исследование проводилось в период с 30 марта по 6 апреля только среди топ-менеджеров компаний. Для опроса специалисты выбрали организации в 15 населенных пунктах России. В список вошли Москва, Петербург, Волгоград, Самара, Челябинск и другие города.

В конце марта операторы сотовой связи сообщили, что не будут обеспечивать доступ клиентов к мобильному интернету и звонкам даже при нулевом балансе. Для тех, кто пострадал от коронавируса, предусмотрят отсрочку.