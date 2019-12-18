«Интерфакс»: большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

По его данным, после дополнительных проверок и запроса документов большинство израильтян «успешно прошли погранконтроль».

Ранее в посольстве Израиля в Москве сообщили о задержании в аэропорту около 40 граждан республики. Израильские СМИ уточняли, что речь идет о 46 израильтянах. По данным сайта Mako, проверки длились шесть часов. Другие издания писали о двух часах ожидания.

В свою очередь, в посольстве России в Израиле рассказали «Интерфаксу», что с начала 2019 года более 5,5 тысячи россиян отказали во въезде в Израиль.

С 2008 года между двумя странами действует безвизовый режим.

17 декабря израильские издания сообщали о задержании граждан страны в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Поводом послужило отсутствие у них «необходимых въездных документов».