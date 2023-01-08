Общество 08 января 2023, 11:48 Интересы женщин в России защитят на уровне Национальной стратегии Премьер Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года РИА «Новости»

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Российское правительство приступило к разработке плана реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

В ведомстве уточнили, что стратегию реализуют в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027-го по 2030-й. Среди целей документа — соблюдение принципа равноправия, экономическая независимость и политическая активность женщин.

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Россиянки с успехом совмещают семью и карьеру. Но от 60 до 80% женщин трудятся в отраслях, где зарплата остается ниже средней. Поэтому, несмотря на высокий уровень образования и полную занятость, разрыв в окладе по сравнению с мужчинами у них составляет 28%.

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В правительстве собираются стимулировать у россиянок интерес к техническим специальностям, вовлекать их в цифровую экономику, увеличивать число женщин, которые занимаются бизнесом.

Ранее Мишустин призвал создать для изобретателей максимально комфортную среду.