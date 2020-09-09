Ефремов: Пашаев ни в коем случае не будет представлять интересы в апелляции

Актер Михаил Ефремов заявил, что его адвокат Эльман Пашаев «ни в коем случае» не будет представлять его интересы в апелляции. Он признался, что недоволен приговором, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Ранее актер получил восемь лет колонии за гибель человека в аварии с его участием. У Ефремова в крови в тот день нашли алкоголь и наркотики.

«Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции», — рассказала Литвинович.

Пашаев до этого заявил журналистам, что решение актера отказаться от его услуг — «глупость». Защитник уже подал краткую жалобу на приговор и сейчас готовит расширенную. Онтребует у Мосгорсуда отменить приговор.