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    09 сентября 2020, 21:55

    Ефремов: Пашаев ни в коем случае не будет представлять интересы в апелляции

    Наталья Жуковская

    Актер Михаил Ефремов заявил, что его адвокат Эльман Пашаев «ни в коем случае» не будет представлять его интересы в апелляции. Он признался, что недоволен приговором, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
    Ефремов: Пашаев ни в коем случае не будет представлять интересы в апелляции

    Ранее актер получил восемь лет колонии за гибель человека в аварии с его участием. У Ефремова в крови в тот день нашли алкоголь и наркотики.

    «Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции», — рассказала Литвинович.

    Пашаев до этого заявил журналистам, что решение актера отказаться от его услуг — «глупость». Защитник уже подал краткую жалобу на приговор и сейчас готовит расширенную. Онтребует у Мосгорсуда отменить приговор.

    Новости SMI.FM