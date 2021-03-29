Интересы россиян в ЕСПЧ будет представлять Генпрокуратура

Интересы России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начнет представлять Генпрокуратура. Указ осталось подписать президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает «Коммерсант», глава страны согласен с предложением.

«В случае если Генпрокуратуре из Минюста будет передана функция представления интересов России в Европейском суде по правам человека — с соответствующим предложением президент Путин уже согласился, — в структуре главного управления по международно-правовому сотрудничеству надзорного ведомства предполагается создать соответствующее управление», — написало издание.

Идею предложил генпрокурор Игорь Краснов. Как пишет «Коммерсант», выделять штат для нового подразделения не нужно будет, ставками должно поделиться Министерство юстиции.

Также Краснов сократил должности своих трех замов, распределив их полномочия между остальными, уменьшил количество советников и помощников.

Игорь Краснов стал генпрокурором в России в конце января прошлого года. Он расследовал покушение на Чубайса и убийство Немцова. Его предшественник Юрий Чайка ушел в отставку.