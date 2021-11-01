Интерес россиян к кремации объяснили в РПЦ

Член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что на фоне пандемии в России стали чаще строить крематории.

Калинин напомнил, что взрывной процесс строительства крематориев произошел в 20-е и 30-е годы прошлого века, когда в стране шла активная антирелигиозная пропаганда, поддерживаемая СМИ.

«Общество на это реагировало. Для людей, которые вне традиции, вне народного понимания веры, нет ничего за гробом, поэтому сожгут их, растворят ли в кислоте — для них это было несущественно», — объяснил протоирей.

По его словам, сейчас другая ситуация. Он предположил, что часть людей отходит от веры по другим мотивам и в другой форме, поскольку считают, что «только в земной жизни они могут получить благо, не понимая того, какую ошибку они совершают».