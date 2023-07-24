Общество 24 июля 2023, 03:22 Интерес покупателей к новостройкам в Сочи вырос в два раза «Известия»: спрос на покупку новостроек вырос в Сочи на 42% РИА «Новости»

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На первичном рынке жилья в Сочи с января по июнь 2023 года заключили на 42% больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Известиям».

Согласно данным аналитиков федерального девелопера «Неометрия», чаще всего покупки совершали люди из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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В итоге, столица заняла первое место по количеству покупок краснодарской недвижимости, хотя ее доля по сравнению с 2022 годом снизилась с 17,8% до 16%.

А Санкт-Петербург опустился на третье место — 3,4%. В прошлом году он занимал вторую строчку с показателем 6,5%. На втором месте оказалась Московская область — 5,7%. В пятерке лидеров рейтинга также оказались Республика Башкортостан (3%) и Новосибирск (2,7%).

На вторичном рынке недвижимости Москвы в июне зарегистрировали 15,74 тысячи сделок. Это стало максимальным показателем для первого месяца лета начиная с 2009 года